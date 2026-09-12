Exposition photos sur l’école de voile de Rosbras à la chapelle de Tremor JEMP 2026 Lieu-dit Trémor Riec-sur-Bélon

Informations pratiques

Riec-sur-Bélon

Exposition photos sur l’école de voile de Rosbras à la chapelle de Tremor JEMP 2026

Lieu-dit Trémor Chapelle de Trémor Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Une exposition sur l’histoire de l’école de voile de Rosbras sera visible dans le superbe site de la chapelle de Trémor à découvrir également pour l’occasion.

Une soixantaine de photographies d’époque (de 1962, date d’ouverture de l’école à sa fermeture, le 25 mars 1990) sera à découvrir.

Le centre nautique faisait, à l’époque, la joie des amoureux de la voile plaisancière qui, venus de toute la France et bien au-delà, avaient plaisir, durant les saisons estivales, à poser leurs bagages, dans l’ancienne école de Lothan, située à deux pas du port de Rosbras. Le montage de cette exposition a nécessité beaucoup de travail, avec des opérations de collectage réalisé grâce à l’appui et au travail de qualité, déjà réalisé par les membres de l’association Rosbras Brigneau, Riec, Mémoire & Avenir et élus et services municipaux.

La chapelle Notre-Dame de Tremoor se situe au bord de l’Aven et de l’Anse de Trémor, dans un site boisé remarquable (site inscrit) et fait face au Château du Hénan.

Cette chapelle est le lieu de dévotion des marins. Jusqu’aux environs de 1950, une procession quittait le bourg, le jour du pardon à la Pentecôte, pour rejoindre l’édifice religieux. La chapelle conserve deux bateaux de procession, des ex-voto. Son plan est rectangulaire et possède un chevet plus étroit que le reste de la construction. Elle renferme également des statues anciennes. .

Lieu-dit Trémor Chapelle de Trémor Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 06 91 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition photos sur l’école de voile de Rosbras à la chapelle de Tremor JEMP 2026 Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS