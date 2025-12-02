L’exposition met en lumière la diversité des parcours migratoires et les effets du changement climatique sur les mobilités à travers le monde. Grâce à des portraits et des témoignages, elle montre comment les personnes migrantes s’adaptent à ces nouvelles réalités environnementales. Elle vise à mieux faire comprendre les liens entre climat et déplacements de population et à sensibiliser le public à ce phénomène.

Une exposition en partenariat avec l’organisation internationale pour les migrations (OIM), à découvrir à la médiathèque comme à la Maison des réfugiés

Du mardi 02 décembre 2025 au samedi 20 décembre 2025 :

Gratuit, entrée libre

Public jeunes et adultes.

Médiathèque James Baldwin 10 bis Rue Henri Ribière 75019 Paris

