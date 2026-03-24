Exposition photos thème film noir Espace Henri Bérenger Yzeure

Exposition photos thème film noir

Espace Henri Bérenger Boulevard Jean Moulin Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Découvrez des œuvres captivantes inspirées du cinéma noir. Une immersion artistique à ne pas manquer pour les amateurs de photographie et de suspense.

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Espace Henri Bérenger Boulevard Jean Moulin Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes clubphotocysl@gmail.com

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English :

Discover captivating works inspired by film noir. A not-to-be-missed artistic immersion for lovers of photography and suspense.

L’événement Exposition photos thème film noir Yzeure a été mis à jour le 2026-03-24 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région