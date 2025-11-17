Exposition photos : « Un navire enivra l’avenir » Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-21 09:00 – 17:00

Gratuit : oui Entrée libre.

Chaque année, l’Université permanente accueille des expositions d’artistes ouvertes à tous les publics dans ses locaux.« Ce que la ville embarque en nous, ce que son fleuve charrie, ce qui nous dispense de nostalgie, c’est le regard qui le cristallise. Nous, passants en vie dans l’édifice du temps, observons ce qui change alentour, et nous plissons les yeux en glissant le long des jours. Sédiments.Sur le pont des navires qui nous embarquent avec les marées et les cités, nous resterons à flot au cœur du paysage pour poursuivre le grand ouvrage. »Exposition visible du 3 novembre au 19 décembre 2025 du lundi au vendredi de 9h à 17h (fermeture le week-end, pendant les congés scolaires et les jours fériés)Vernissage le jeudi 13 novembre, à 18h.

Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 83 97 http://www.up.univ-nantes.fr univ-perm@univ-nantes.fr https://up.univ-nantes.fr/expositions