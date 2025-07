Exposition photos une rencontre avec les paysages du Diois le Temple Poyols

Exposition photos une rencontre avec les paysages du Diois le Temple Poyols samedi 2 août 2025.

le Temple Place de la Béoux Poyols Drôme

Début : 2025-08-02 17:00:00

fin : 2025-08-09 19:00:00

2025-08-02

Expo photos: Faisons connaissance, l’histoire visuelle d’une rencontre avec les paysages du Diois.

le Temple Place de la Béoux Poyols 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 42 55 67 robertemilie@outlook.com

English :

Photo exhibition: Faisons connaissance, the visual story of an encounter with the Diois landscapes.

German :

Ausstellung von Fotos: Machen wir uns bekannt, die visuelle Geschichte einer Begegnung mit den Landschaften des Diois.

Italiano :

Mostra fotografica: Conosciamoci, il racconto visivo di un incontro con i paesaggi di Diois.

Espanol :

Exposición fotográfica: Conozcámonos, el relato visual de un encuentro con los paisajes de Diois.

