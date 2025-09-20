Exposition photos « Urbex » d’Emmanuel Tecles Halle Piquot Léguevin

Exposition photos « Urbex » d’Emmanuel Tecles 20 et 21 septembre Halle Piquot Haute-Garonne

Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Partez en exploration visuelle avec l’artiste photographe Emmanuel Tecles, qui vous invite à découvrir l’univers mystérieux de l’Urbex (exploration urbaine).

Halle Piquot 37 avenue de Gascogne, 31490 Léguevin Léguevin 31490 Haute-Garonne Occitanie La Halle Piquot est un lieu dédié à la culture à Léguevin.

Journées européennes du patrimoine 2025