Exposition Photos Variations Photographiques Maintenon
Exposition Photos Variations Photographiques Maintenon samedi 21 février 2026.
Exposition Photos Variations Photographiques
Rue René et Jean Lefèvre Maintenon Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-02-21 10:00:00
fin : 2026-02-22 18:00:00
Date(s) :
2026-02-21
Le Club Photo Maintenon organise une exposition de photographies 23 photographes vous présenterons 180 photos sur des thèmes divers animalier, portraits, paysages, urbain, spectacles, street art…
.
Rue René et Jean Lefèvre Maintenon 28130 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Club Photo Maintenon is organizing a photography exhibition: 23 photographers will present 180 photos on various themes: wildlife, portraits, landscapes, urban, shows, street art…
L’événement Exposition Photos Variations Photographiques Maintenon a été mis à jour le 2026-02-03 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES