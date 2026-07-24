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AGENDA · Landéhen

Exposition photos Vestiges du temps Bibliothèque Landéhen

mercredi 2 septembre 2026 · Bibliothèque · Landéhen

Informations pratiques

Début
mercredi 2 septembre 2026
Fin
vendredi 8 janvier 2027
Lieu
Bibliothèque
Adresse
7 Place du Bourg
Ville
22400 Landéhen
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Landéhen

Exposition photos Vestiges du temps

Bibliothèque 7 Place du Bourg Landéhen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02
fin : 2027-01-08

Date(s) :
2026-09-02

Réalisée par le Comptoir des Arts.
Le Comptoir des Arts présente sa 33ème Moisson d’images .   .

Bibliothèque 7 Place du Bourg Landéhen 22400 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Exposition photos Vestiges du temps Landéhen a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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