Exposition photos Visages de la Côte Bleue Office de tourisme Carry-le-Rouet

Carry-le-Rouet

Exposition photos Visages de la Côte Bleue

Du 02/05 au 31/05/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. Office de tourisme 11-13 Route Bleue Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-02

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-02

Découvrez l’exposition Visages de la Côte Bleue par Yannick Bechet, présentant des portraits d’artisans, commerçants et entrepreneurs du territoire.

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Office de tourisme 11-13 Route Bleue Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36 tourisme@otcarrylerouet.fr

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English :

Discover the exhibition Faces of the Côte Bleue by Yannick Bechet, presenting portraits of artisans, traders and entrepreneurs of the territory.

L’événement Exposition photos Visages de la Côte Bleue Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet