Exposition photos place Charles de Gaulle Yssingeaux

place Charles de Gaulle Mairie d’Yssingeaux (salle Dorcas) Yssingeaux Haute-Loire

Début : Lundi 2025-07-14

fin : 2025-08-10

2025-07-14

Des photographes locaux exposent leur travaux salle Dorcas, en RDC de la mairie d’Yssingeaux.

place Charles de Gaulle Mairie d’Yssingeaux (salle Dorcas) Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 73 30

English :

Local photographers exhibit their work in the Salle Dorcas, in the ground floor of Yssingeaux town hall.

German :

Lokale Fotografen stellen ihre Arbeiten im Dorcas-Saal im Erdgeschoss des Rathauses von Yssingeaux aus.

Italiano :

I fotografi locali espongono le loro opere nella Salle Dorcas, al piano terra del municipio di Yssingeaux.

Espanol :

Fotógrafos locales exponen sus obras en la Sala Dorcas, en la planta baja del ayuntamiento de Yssingeaux.

