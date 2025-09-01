Exposition photos « ZooMauléon 64 » Maison du patrimoine Mauléon-Licharre

Exposition photos « ZooMauléon 64 » Maison du patrimoine Mauléon-Licharre lundi 1 septembre 2025.

Exposition photos « ZooMauléon 64 »

Maison du patrimoine 10 rue Jean-Baptiste Heugas Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-01 14:00:00

fin : 2025-09-22 17:30:00

Date(s) :

2025-09-01

L’association ZooMauléon 64 vous invite à Mauléon.

Comme chaque année, les photographes de l’association souletine exposent leurs travaux. Vous pourrez découvrir le travail des jeunes photographes qui ont trouvé leur inspiration dans les différents sports locaux ou dans la nature environnante. .

Maison du patrimoine 10 rue Jean-Baptiste Heugas Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

English : Exposition photos « ZooMauléon 64 »

German : Exposition photos « ZooMauléon 64 »

Italiano :

Espanol : Exposition photos « ZooMauléon 64 »

L’événement Exposition photos « ZooMauléon 64 » Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2025-08-23 par Office de Tourisme Pays Basque