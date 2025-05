Exposition « Piafs, plumes et compagnie » – Col des Démineurs Saint-Maurice-sur-Moselle, 29 mai 2025 07:00, Saint-Maurice-sur-Moselle.

Exposition sur les oiseaux qui peuplent les montagnes vosgiennes. Entrée libre aux horaires d’ouverture de la Maison du Ballon d’Alsace.Tout public

English :

Exhibition on the birds of the Vosges mountains. Free admission during Maison du Ballon d’Alsace opening hours.

German :

Ausstellung über die Vögel, die die Berge der Vogesen bevölkern. Freier Eintritt während der Öffnungszeiten des Maison du Ballon d’Alsace.

Italiano :

Mostra sugli uccelli che popolano le montagne dei Vosgi. Ingresso gratuito durante gli orari di apertura della Maison du Ballon d’Alsace.

Espanol :

Exposición sobre las aves que habitan en los Vosgos. Entrada gratuita durante el horario de apertura de la Maison du Ballon d’Alsace.

