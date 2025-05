Exposition « Piafs, plumes, et compagnie » – Sewen, 1 juin 2025 13:30, Sewen.

Haut-Rhin

Exposition « Piafs, plumes, et compagnie » Sewen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-06-01 13:30:00

fin : 2025-08-31 17:30:00

Date(s) :

2025-06-01

2025-07-01

2025-09-01

Qu’ils animent le ciel des villages, surplombent les falaises ou peuplent les forêts, les oiseaux bénéficient d’une diversité d’habitats naturels au sein du Parc naturel régional des Ballons des Vosges. Il convient de préserver cette richesse en adoptant nos activités gestion pastorale extensive, maintien de forêts diversifiées, mise en place de zones de quiétude. Exposition réalisée dans le cadre du programme européen Natura 2000 en partenariat avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux.

Sewen 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 84 56 75 28 caisse@destination-ballondalsace.fr

English :

Whether they grace village skies, soar over cliffs or populate forests, birds benefit from a diversity of natural habitats within the Ballons des Vosges Regional Nature Park. We need to preserve this richness by adopting our activities: extensive pastoral management, maintaining diverse forests, setting up quiet zones. Exhibition produced as part of the European Natura 2000 program in partnership with the Ligue pour la Protection des Oiseaux.

German :

Ob sie nun den Himmel über den Dörfern beleben, über den Klippen schweben oder die Wälder bevölkern Vögel profitieren im regionalen Naturpark Ballons des Vosges von einer Vielfalt an natürlichen Lebensräumen. Diesen Reichtum gilt es durch unsere Aktivitäten zu bewahren: extensive Weidewirtschaft, Erhaltung vielfältiger Wälder, Einrichtung von Ruhezonen. Die Ausstellung wurde im Rahmen des europäischen Programms Natura 2000 in Partnerschaft mit der Liga für Vogelschutz erstellt.

Italiano :

Sia che abbelliscano i cieli sopra i villaggi, che si librino sulle scogliere o che popolino le foreste, gli uccelli beneficiano di una diversità di habitat naturali all’interno del Parco naturale regionale dei Ballons des Vosges. Dobbiamo preservare questa ricchezza adottando le nostre attività: gestione pastorale estensiva, mantenimento di foreste diversificate, creazione di aree tranquille. Mostra realizzata nell’ambito del programma europeo Natura 2000 in collaborazione con la Ligue pour la Protection des Oiseaux (Lega per la protezione degli uccelli).

Espanol :

Ya surquen los cielos de los pueblos, se eleven sobre los acantilados o pueblen los bosques, las aves se benefician de una diversidad de hábitats naturales en el Parque Natural Regional de los Ballons des Vosges. Debemos preservar esta riqueza adoptando nuestras actividades: gestión extensiva del pastoreo, mantenimiento de bosques diversos, creación de zonas tranquilas. Exposición realizada en el marco del programa europeo Natura 2000 en colaboración con la Ligue pour la Protection des Oiseaux (Liga para la Protección de las Aves).

