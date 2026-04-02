Exposition Pierre Angénieux Place Clémenceau Saint-Héand
Exposition Pierre Angénieux Place Clémenceau Saint-Héand dimanche 27 septembre 2026.
Saint-Héand
Exposition Pierre Angénieux
Place Clémenceau Maison François 1er Saint-Héand Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Pierre Angenieux, l’homme qui a industrialisé le premier zoom, a reçu 2 Oscars de l’Académie d’Hollywood et a conçu les objectifs qui ont retransmis les premières images de la lune en juillet 1969 .
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Place Clémenceau Maison François 1er Saint-Héand 42570 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 30 41 23
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English :
Pierre Angenieux, the man who industrialized the first zoom lens, received 2 Oscars from the Hollywood Academy and designed the lenses that transmitted the first images of the moon in July 1969 .
L’événement Exposition Pierre Angénieux Saint-Héand a été mis à jour le 2025-11-25 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès