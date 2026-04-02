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Exposition Pierre Angénieux Place Clémenceau Saint-Héand

Exposition Pierre Angénieux Place Clémenceau Saint-Héand dimanche 27 septembre 2026.

Lieu : Place Clémenceau

Adresse : Maison François 1er

Ville : 42570 Saint-Héand

Département : Loire

Début : 2026-09-27T

Fin : 2026-09-27T

Tarif :

Saint-Héand

Exposition Pierre Angénieux

Place Clémenceau Maison François 1er Saint-Héand Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-27
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Pierre Angenieux, l’homme qui a industrialisé le premier zoom, a reçu 2 Oscars de l’Académie d’Hollywood et a conçu les objectifs qui ont retransmis les premières images de la lune en juillet 1969 .
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Place Clémenceau Maison François 1er Saint-Héand 42570 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 30 41 23 

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English :

Pierre Angenieux, the man who industrialized the first zoom lens, received 2 Oscars from the Hollywood Academy and designed the lenses that transmitted the first images of the moon in July 1969 .

L’événement Exposition Pierre Angénieux Saint-Héand a été mis à jour le 2025-11-25 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès