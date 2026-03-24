Exposition | Pierre BACOGNE Eymet rétrospective Salle Cadix Eymet
Exposition | Pierre BACOGNE Eymet rétrospective Salle Cadix Eymet lundi 6 avril 2026.
Exposition | Pierre BACOGNE Eymet rétrospective
Salle Cadix Avenue de la Bastide Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-06
Pierre Bacogne vous propose une rétrospective des animations associatives au Pays d’Eymet de 2025 avec plus de 900 photos…et aussi le canton d’Eymet vu par la presse avec 150 articles A3 plastifiés issus de 4 journaux ! .
Salle Cadix Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 91 80
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English : Exposition | Pierre BACOGNE Eymet rétrospective
L’événement Exposition | Pierre BACOGNE Eymet rétrospective Eymet a été mis à jour le 2026-03-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
Prochains événements à Eymet (Dordogne)
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