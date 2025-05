Exposition Pierre Bonnard à Vernonnet – Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon, 24 mai 2025 10:00, Vernon.

Exposition Pierre Bonnard à Vernonnet Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon

Le musée inaugure une nouvelle salle consacrée à Pierre Bonnard et les artistes modernes du territoire. Pour l’occasion le musée bénéficie du prêt exceptionnel de deux tableaux d’une collection privée avec le soutien du Cercle K2 visible au musée jusqu’au 31 août 2025.

Inauguration de l’exposition le samedi 24 mai à 18h.

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont

Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 21 28 09 musee@vernon27.fr

English : Exposition Pierre Bonnard à Vernonnet

The museum inaugurates a new room dedicated to Pierre Bonnard and local modern artists. To mark the occasion, two paintings from a private collection have been loaned to the museum on a one-off basis, with the support of Cercle K2. They will be on view at the museum until August 31, 2025.

Exhibition opening on Saturday, May 24 at 6pm.

German :

Das Museum eröffnet einen neuen Saal, der Pierre Bonnard und den modernen Künstlern der Region gewidmet ist. Zu diesem Anlass erhält das Museum eine außergewöhnliche Leihgabe von zwei Gemälden aus einer Privatsammlung mit der Unterstützung des Cercle K2, die bis zum 31. August 2025 im Museum zu sehen sind.

Eröffnung der Ausstellung am Samstag, den 24. Mai um 18 Uhr.

Italiano :

Il museo inaugura una nuova sala dedicata a Pierre Bonnard e agli artisti moderni della regione. Per l’occasione, il museo ha ottenuto il prestito eccezionale di due dipinti provenienti da una collezione privata, con il sostegno del Cercle K2, che saranno esposti al museo fino al 31 agosto 2025.

La mostra sarà inaugurata sabato 24 maggio alle 18.00.

Espanol :

El museo inaugura una nueva sala dedicada a Pierre Bonnard y a los artistas modernos de la región. Para celebrarlo, el museo ha recibido el préstamo excepcional de dos cuadros de una colección privada, con el apoyo del Cercle K2, que estarán expuestos en el museo hasta el 31 de agosto de 2025.

La exposición se inaugura el sábado 24 de mayo a las 18.00 horas.

