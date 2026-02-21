Exposition Pierre Capelle Domaine Buzea Ancy-Dornot

Exposition Pierre Capelle

Domaine Buzea 10 rue Raymond Mondon Ancy-Dornot Moselle

Vendredi Lundi 2026-03-14 15:00:00

2026-03-22 19:30:00

2026-03-14

Le Domaine Buzea vous invite à découvrir, dans sa cave de dégustation, l’exposition de l’artiste peintre Pierre Capelle.

Reconnu pour son travail autour du thème de la femme, il met en avant la sensibilité et force expressive dans ses compositions. Ce projet artistique trouve un écho particulier au domaine, car l’artiste explore à travers ses œuvres la féminité sous ses multiples facettes, associant élégance, émotion et profondeur symbolique.

Cette initiative s’inscrit dans une volonté forte de promouvoir l’art et la culture en Moselle, en créant des passerelles entre patrimoine, viticulture et création artistique.

Vernissage de l’exposition le dimanche 15 mars, à 14h3, en présence de l’artisteTout public

Domaine Buzea 10 rue Raymond Mondon Ancy-Dornot 57130 Moselle Grand Est +33 6 64 64 31 02 domainebuzea@gmail.com

English :

Domaine Buzea invites you to discover an exhibition by painter Pierre Capelle in its tasting cellar.

Well-known for his work on the theme of women, he emphasizes sensitivity and expressive force in his compositions. This artistic project is particularly relevant to the estate, as the artist’s works explore the many facets of femininity, combining elegance, emotion and symbolic depth.

This initiative is part of a strong commitment to promoting art and culture in Moselle, by building bridges between heritage, viticulture and artistic creation.

Exhibition opening on Sunday, March 15, at 2.3 pm, in the presence of the artist

