Exposition « Pierre Dange, un singulier personnage de Rogny-les-Sept-Écluses et son palais » Espace culturel Rogny-les-Sept-Écluses

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir la vie de Pierre dange, un singulier personnage de Rogny-les-Sept-Écluses, avec son palais, en parcourant l’exposition organisée par l’association culturelle TMOP et la municipalité. Des archives de la mairie seront également exposées.

Espace culturel Rue Léon jaupitre, 89220 Rogny-les-Sept Écluses Rogny-les-Sept-Écluses 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Parking au quai Sully.

© Mairie de Rogny-les-Sept-Écluses