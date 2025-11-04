Exposition Pierre Dupuy Arès

Début : 2025-11-04 14:30:00

fin : 2025-11-16 18:30:00

2025-11-04

EXPOSITION PIERRE DUPUY SALLE DES EXPOSITIONS

10h/12h 14h30/18h30

Venez découvrir l’univers monochrome que Pierre Dupuy nous propose dans ses toiles et ses dessins.

Cet artiste joue avec les contrastes et les volumes tout en nous partageant son amour pour l’architecture et la sculpture.

Tout public Gratuit.

Renseignements au 06 18 27 24 98 ou par mail à mediationculturelle@ville-ares.fr.

Lieu salle des expositions, 13/15 avenue de Bordeaux, 33740 Arès. .

Salle des expositions Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 27 24 98 mediationculturelle@ville-ares.fr

