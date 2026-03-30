Exposition Pierre et Arlette DÉGRANGE Cellier des Ursulines Thoissey
Exposition Pierre et Arlette DÉGRANGE Cellier des Ursulines Thoissey samedi 4 avril 2026.
Exposition Pierre et Arlette DÉGRANGE
Cellier des Ursulines 14 rue de l’Hôtel de Ville Thoissey Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-04
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-04-04 2026-05-02
Arlette, aquarelliste et Pierre, sculpteur, venez découvrir cette belle exposition entre formes sensuelles et jeux de couleurs vibrantes.
.
Cellier des Ursulines 14 rue de l’Hôtel de Ville Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 04 04 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Arlette, watercolorist, and Pierre, sculptor, come and discover this beautiful exhibition of sensual shapes and vibrant colors.
L’événement Exposition Pierre et Arlette DÉGRANGE Thoissey a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme Val de Saône Centre