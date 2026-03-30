Exposition Pierre et Arlette DÉGRANGE Cellier des Ursulines Thoissey

Exposition Pierre et Arlette DÉGRANGE

Cellier des Ursulines 14 rue de l’Hôtel de Ville Thoissey Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-04

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-04-04 2026-05-02

Arlette, aquarelliste et Pierre, sculpteur, venez découvrir cette belle exposition entre formes sensuelles et jeux de couleurs vibrantes.

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Cellier des Ursulines 14 rue de l’Hôtel de Ville Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 04 04 25

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English :

Arlette, watercolorist, and Pierre, sculptor, come and discover this beautiful exhibition of sensual shapes and vibrant colors.

L’événement Exposition Pierre et Arlette DÉGRANGE Thoissey a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme Val de Saône Centre