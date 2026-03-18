Exposition Pierre Le GALL et Sandra LAMOUR Au-dessus des Halles Audierne
Exposition Pierre Le GALL et Sandra LAMOUR Au-dessus des Halles Audierne samedi 11 avril 2026.
Exposition Pierre Le GALL et Sandra LAMOUR
Au-dessus des Halles 2 place de la Liberté Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-04-11
mercredi 10h30/12h30
vendredi 17/19h
samedi 10h/13h .
Au-dessus des Halles 2 place de la Liberté Audierne 29770 Finistère Bretagne
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English : Exposition Pierre Le GALL et Sandra LAMOUR
L’événement Exposition Pierre Le GALL et Sandra LAMOUR Audierne a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz