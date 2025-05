Exposition Pierre Loti. Hommages sculpté – Hôtel de Cheusses/Arsenal Rochefort, 11 juin 2025 07:00, Rochefort.

Charente-Maritime

Exposition Pierre Loti. Hommages sculpté Hôtel de Cheusses/Arsenal 1 place de La Gallissonnière Rochefort

Début : Vendredi 2025-06-11

fin : 2025-11-02

2025-06-11

2025-07-05

2025-09-01

En écho à la réouverture de la Maison de Pierre Loti, le musée national de la Marine propose une exposition centrée sur les oeuvres créées après la mort de cette figure emblématique de Rochefort.

Hôtel de Cheusses/Arsenal 1 place de La Gallissonnière

Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Exhibition: Pierre Loti Sculpted Tributes

To mark the reopening of Pierre Loti’s House, the National Maritime Museum presents an exhibition focused on works created after the death of this iconic figure from Rochefort.

German : Ausstellung: Pierre Loti Bildhauerische Hommagen

Anlässlich der Wiedereröffnung des Hauses von Pierre Loti zeigt das Nationale Marinemuseum eine Ausstellung, die sich auf Werke konzentriert, die nach dem Tod dieser emblematischen Persönlichkeit aus Rochefort entstanden sind.

Italiano :

In concomitanza con la riapertura della Casa di Pierre Loti, il Musée National de la Marine organizza una mostra incentrata sulle opere realizzate dopo la morte di questa figura emblematica di Rochefort.

Espanol :

Coincidiendo con la reapertura de la Casa de Pierre Loti, el Museo Nacional de la Marina organiza una exposición centrada en las obras creadas tras la muerte de esta emblemática figura de Rochefort.

