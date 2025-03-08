Exposition Pierre Simon, le chapeau dessiné La Chapellerie Chazelles-sur-Lyon

Exposition Pierre Simon, le chapeau dessiné

La Chapellerie 31 Rue Martouret Chazelles-sur-Lyon Loire

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-03-08 18:00:00

2025-12-13

À travers les affiches conservées par l’Atelier-Musée du Chapeau et les dessins originaux prêtés par la famille de l’artiste, découvrez les œuvres de l’illustrateur de mode Pierre Simon (1907-1999).

English :

Discover the works of fashion illustrator Pierre Simon (1907-1999) through posters preserved by the Atelier-Musée du Chapeau and original drawings loaned by the artist?s family.

German :

Entdecken Sie die Werke des Modeillustrators Pierre Simon (1907-1999) anhand von Postern, die im Atelier-Musée du Chapeau aufbewahrt werden, und Originalzeichnungen, die von der Familie des Künstlers ausgeliehen wurden.

Italiano :

Scoprite l’opera dell’illustratore di moda Pierre Simon (1907-1999) attraverso i manifesti conservati dall’Atelier-Musée du Chapeau e i disegni originali prestati dalla famiglia dell’artista.

Espanol :

Descubra la obra del ilustrador de moda Pierre Simon (1907-1999) a través de los carteles conservados en el Atelier-Musée du Chapeau y los dibujos originales cedidos por la familia del artista.

