Informations pratiques

Remiremont

Exposition Pierre Waidmann et les arts décoratifs

1 Rue Paul-Doumer Remiremont Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-16 14:00:00

fin : 2026-12-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Le musée Charles de Bruyères de Remiremont consacre une exposition exceptionnelle à Pierre Waidmann, artiste vosgien aux multiples talents, bien au-delà de la peinture.

À travers une centaine d’œuvres réalisées entre 1877 et les années 1930, découvrez ses faïences peintes, reliures, émaux, marqueteries, mobilier, objets décoratifs et sculptures.

Certaines œuvres, rarement montrées ou jamais exposées, sont réunies pour l’occasion grâce au prêt de particuliers et de collectionneurs.

L’exposition trouve un prolongement naturel au musée Charles Friry, maison natale de l’artiste, permettant de découvrir toute la richesse de son univers artistique.Tout public

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1 Rue Paul-Doumer Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 3 29 62 59 14

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English :

The Charles de Bruyères Museum in Remiremont is dedicating an exceptional exhibition to Pierre Waidmann, a multi-talented artist from the Vosges whose talents extend far beyond painting.

%C0 Through some 100 works created between 1877 and the 1930s, discover his painted fences, bookbindings, enamels, marquetry, furniture, decorative objects, and sculptures.

Some of these works—rarely shown or never before exhibited—have been brought together for this occasion thanks to loans from private individuals and collectors.

The exhibition finds a natural extension at the Charles Friry Museum, the artist’s birthplace, allowing visitors to discover the full richness of his artistic world.

L’événement Exposition Pierre Waidmann et les arts décoratifs Remiremont a été mis à jour le 2026-09-11 par REMIREMONT – PLOMBIERES – TOURISME