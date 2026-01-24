Exposition PINAFFO & PLUVINAGE Fanion Locomotion au centre d’art Les 3 CHA Le Château Châteaugiron

Exposition PINAFFO & PLUVINAGE Fanion Locomotion au centre d’art Les 3 CHA

Le Château Centre d'art Les 3 CHA Châteaugiron

Début : 2026-10-03

fin : 2026-12-13

Installation en mouvement

Composés de multiples fanions, des automates s’érigent dans la chapelle. En harmonie, les tissus s’animent, tournent, vibrent, ondulent, dessinant dans les airs des chorégraphies délicates où la mécanique se fait poésie. Dans cette symphonie de tissus, des formes se composent, se transforment et se répondent mettant l’espace en mouvement.

En partenariat avec Electroni[k], dans le cadre du festival Maintenant 2026.

Vernissage le 02 octobre .

