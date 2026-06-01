Exposition Pinceau palette Salle de la marine Pornic
Exposition Pinceau palette Salle de la marine Pornic mercredi 10 juin 2026.
Pornic
Exposition Pinceau palette
Salle de la marine Rue de la marine Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 10:30:00
fin : 2026-06-11 18:30:00
Date(s) :
2026-06-10 2026-06-11 2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14 2026-06-15 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19
Exposition Pinceau Palette
Qui expose ?
L’association pornicaise Pinceau Palette en Retz réunit des passionnés d’arts plastiques pour partager, de manière conviviale, la pratique du dessin et de la peinture. Elle favorise l’expression de la créativité locale à travers des ateliers d’échanges et l’organisation d’expositions régulières.
Le programme
Retrouvez sur place environ 60 œuvres en huile, acrylique et aquarelle autour du thème intérieurs .
Informations pratiques
Entrée libre et gratuite
Stationnement à proximité au parking de la Chapelle (zone bleue)
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Ne manquez pas l’exposition haute en couleur de l’association pornicaise Pinceau Palette sur Destination Pornic !
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Salle de la marine Rue de la marine Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 31 11
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English :
Pinceau Palette exhibition
L’événement Exposition Pinceau palette Pornic a été mis à jour le 2026-06-05 par I_OT Pornic
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