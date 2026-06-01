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Exposition Pinceau palette Salle de la marine Pornic

Exposition Pinceau palette Salle de la marine Pornic mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Salle de la marine

Adresse : Rue de la marine

Ville : 44210 Pornic

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Pornic

Exposition Pinceau palette

Salle de la marine Rue de la marine Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 10:30:00
fin : 2026-06-11 18:30:00

Date(s) :
2026-06-10 2026-06-11 2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14 2026-06-15 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19

 Exposition Pinceau Palette
 Qui expose ?
L’association pornicaise Pinceau Palette en Retz réunit des passionnés d’arts plastiques pour partager, de manière conviviale, la pratique du dessin et de la peinture. Elle favorise l’expression de la créativité locale à travers des ateliers d’échanges et l’organisation d’expositions régulières.

 Le programme
Retrouvez sur place environ 60 œuvres en huile, acrylique et aquarelle autour du thème intérieurs .

 Informations pratiques  

Entrée libre et gratuite
Stationnement à proximité au parking de la Chapelle (zone bleue)
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Salle de la marine Rue de la marine Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 31 11 

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English :

Pinceau Palette exhibition

L’événement Exposition Pinceau palette Pornic a été mis à jour le 2026-06-05 par I_OT Pornic

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