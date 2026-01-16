EXPOSITION PIONNIERES PEINTURE DE DELPHINE VIVET rue de l’Etoile Le Mans
Début : 2026-02-02 09:00:00
fin : 2026-02-28 19:00:00
2026-02-02
Exposition Pionnières, cent femmes qui ont ouvert des voies.
En amont du 8 mars, j’expose en FÉVRIER des tableaux de femmes pionnières de l’histoire et vends mon livre éponyme à cette même occasion. Le vernissage aura lieu le 7 février à partir de 17h, avec un instant de convivialité. L’exposition a lieu au 2e étage de la librairie Thuard.
Contact 07 83 20 67 11
https://vie-d-ailes.book.fr .
rue de l’Etoile Librairie Thuard Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 7 83 20 67 11
English :
Pionnières exhibition, one hundred women who blazed trails.
