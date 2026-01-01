Exposition PIOU É Galerie d’art contemporain Mourenx

Exposition PIOU É

Galerie d’art contemporain 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 09:00:00

fin : 2026-03-07 12:00:00

Date(s) :

2026-01-17

Vernissage en présence de l’artiste.

PIOU É s’écrit “piv eo” en breton et se traduit par “qui est-ce”. Marie Lhours nous propose ici un extrait de son bestiaire sous les traits de chiens, de vaches, de chevaux, d’oiseaux. L’aura et la tendresse de ces figures ont été traduites en peintures et en dessins. .

Galerie d’art contemporain 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 43 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition PIOU É

L’événement Exposition PIOU É Mourenx a été mis à jour le 2026-01-02 par OT Coeur de Béarn