Exposition PIOU É Galerie d’art contemporain Mourenx samedi 17 janvier 2026.
Galerie d'art contemporain 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 09:00:00
fin : 2026-03-07 12:00:00
Date(s) :
2026-01-17
Vernissage en présence de l’artiste.
PIOU É s’écrit “piv eo” en breton et se traduit par “qui est-ce”. Marie Lhours nous propose ici un extrait de son bestiaire sous les traits de chiens, de vaches, de chevaux, d’oiseaux. L’aura et la tendresse de ces figures ont été traduites en peintures et en dessins. .
Galerie d'art contemporain 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 43 48
English : Exposition PIOU É
