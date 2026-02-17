Exposition Pix’Elles des roses, des violettes et des bleus

Espace culturel La Monnaye Meung-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-03-07

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-03-07

Une exposition proposée dans le cadre du festival Elles au centre !

L’exposition Pix’Elles des roses, des violettes et des bleus par Paulina Aubey est proposée dans le cadre du festival Elles au Centre.

La brique lego devient pixel, le pixel devient pigment, et les teintes roses, violettes et bleues s’entremêlent en un jeu de piste où femmes et fleurs sont à l’honneur.

Vernissage vendredi 6 mars 2026 à 18h30 .

Espace culturel La Monnaye Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An exhibition as part of the Elles au center festival!

L’événement Exposition Pix’Elles des roses, des violettes et des bleus Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-02-17 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE