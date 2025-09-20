Exposition Place François-Mitterrand Joué-lès-Tours

Exposition Place François-Mitterrand Joué-lès-Tours samedi 20 septembre 2025.

Exposition 20 et 21 septembre Place François-Mitterrand Indre-et-Loire

Exposition à ciel ouvert en accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T00:00:00 – 2025-09-20T23:59:00

Fin : 2025-09-21T00:00:00 – 2025-09-21T23:59:00

« D’école en école, mémoire scolaire de Joué-lès-Tours »

Exposition de 18 panneaux représentant des cartes postales et photographies agrandies des écoles publiques de Joué-lès-Tours, organisée devant l’Hôtel de Ville, sur la place François-Mitterrand.

Place François-Mitterrand Place François-Mittterrand 37300 Joué-les-Tours Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 39 70 93 https://www.jouelestours.fr Tramxay, bus, parkings à proximité

« D’école en école, mémoire scolaire de Joué-lès-Tours »

Ville de Joué-lès-Tours