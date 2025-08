Exposition Plaisir des arts Salle de bal du Casino de Cabourg Cabourg

Exposition Plaisir des arts

Salle de bal du Casino de Cabourg Jardins du Casino Cabourg Calvados

Peintures, sculpture et dentelle sont à découvrir à l’exposition Plaisir des arts !

Salle de bal du Casino de Cabourg Jardins du Casino Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr

English : Exposition Plaisir des arts

Paintings, sculpture and lace are all on show at Plaisir des arts!

German : Exposition Plaisir des arts

Malerei, Bildhauerei und Spitze sind in der Ausstellung Plaisir des arts zu entdecken!

Italiano :

Dipinti, sculture e merletti sono in mostra al Plaisir des arts!

Espanol :

Pinturas, esculturas y encajes se exhiben en Plaisir des arts

