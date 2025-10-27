Exposition Plan de mobilité simplifié à Royan Mairie de Royan Royan
Exposition Plan de mobilité simplifié à Royan
Mairie de Royan 80 av de Pontaillac Royan Charente-Maritime
Début : Samedi 2025-10-27
fin : 2025-11-07
2025-10-27
La Communauté d’agglomération Royan Atlantique, autorité organisatrice de la mobilité sur son territoire, s’est engagée début 2024 dans l’élaboration de sa stratégie mobilité à l’horizon 2035, à travers la réalisation de son plan de mobilité simplifié.
English :
At the beginning of 2024, the Royan Atlantique agglomeration community, which organizes mobility on its territory, began to draw up its mobility strategy for 2035, through the production of its simplified mobility plan.
German :
Die Communauté d’agglomération Royan Atlantique, die die Mobilität auf ihrem Gebiet organisiert, hat Anfang 2024 mit der Erstellung eines vereinfachten Mobilitätsplans begonnen, um ihre Mobilitätsstrategie bis 2035 zu erarbeiten.
Italiano :
All’inizio del 2024, la Comunità di agglomerazione Royan Atlantique, responsabile dell’organizzazione della mobilità nel suo territorio, si è impegnata a elaborare la sua strategia di mobilità per il 2035, producendo un piano di mobilità semplificato.
Espanol :
A principios de 2024, la Mancomunidad de la aglomeración Royan Atlantique, encargada de organizar la movilidad en su territorio, se comprometió a elaborar su estrategia de movilidad para 2035, mediante la elaboración de un plan de movilidad simplificado.
