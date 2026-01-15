Exposition Planches de Gitans, Tsiganes et Manouches Le Grand Off de la bande dessinée Conservatoire Gabriel Fauré Angoulême

Exposition Planches de Gitans, Tsiganes et Manouches Le Grand Off de la bande dessinée

Conservatoire Gabriel Fauré 3 place Henri Dunant Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-01-29

Exposition de planches des bandes dessinées Gitans, Tsiganes et Manouches de Kkrist Mirror, plus de deux inédits.

.

Conservatoire Gabriel Fauré 3 place Henri Dunant Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition of plates from Kkrist Mirror’s Gypsy, Tsiganes and Manouche comics, plus two unpublished works.

L’événement Exposition Planches de Gitans, Tsiganes et Manouches Le Grand Off de la bande dessinée Angoulême a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême