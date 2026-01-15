Exposition Planches de Gitans, Tsiganes et Manouches Le Grand Off de la bande dessinée Conservatoire Gabriel Fauré Angoulême
Exposition Planches de Gitans, Tsiganes et Manouches Le Grand Off de la bande dessinée Conservatoire Gabriel Fauré Angoulême jeudi 29 janvier 2026.
Exposition Planches de Gitans, Tsiganes et Manouches Le Grand Off de la bande dessinée
Conservatoire Gabriel Fauré 3 place Henri Dunant Angoulême Charente
Début : 2026-01-29
fin : 2026-02-01
2026-01-29
Exposition de planches des bandes dessinées Gitans, Tsiganes et Manouches de Kkrist Mirror, plus de deux inédits.
Conservatoire Gabriel Fauré 3 place Henri Dunant Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine
English :
Exhibition of plates from Kkrist Mirror’s Gypsy, Tsiganes and Manouche comics, plus two unpublished works.
