Exposition « Planète 17! » – Festival photo La Gacilly Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren 4 – 31 mars Visible aux horaires d’ouverture du Triskell

Découvrez les enjeux du développement durable grâce à cette expo itinérante conçue par Le Festival photo de La Gacilly : une occasion ludique et artistique afin de comprendre le monde qui nous entoure

Pour vous, développement durable rime avec protection de la nature ? Oui, mais pas seulement !

Venez découvrir les enjeux du développement durable grâce à l’exposition photographique Planète 17 ! et une animation spécialement conçue. Une occasion ludique et artistique de mieux comprendre le monde qui nous entoure.

* À travers une démarche sensible à l’environnement et la vision des artistes photographes sur le monde, cette exposition vise à permettre au public de découvrir les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) créés par l’Organisation des Nations unies (ONU).

* L’ONU soutient ces enjeux depuis 2015 dans le cadre de son Programme de développement durable adopté par 193 pays. Ces objectifs visent à éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour toutes et tous à l’horizon 2030.

Début : 2026-03-04T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-31T19:00:00.000+02:00

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan



