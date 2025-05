Exposition Plantes aux mille vertus – Obernai, 17 mai 2025 16:00, Obernai.

Bas-Rhin

Exposition Plantes aux mille vertus Pôle culturel, cour Athic Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-05-17 16:00:00

fin : 2025-07-12 18:00:00

Date(s) :

2025-05-17

La connaissance des plantes médicinales est un savoir à préserver et à transmettre, une exposition pédagogique pour permettre à chacun de prendre soin de sa santé !

Les végétaux contiennent toute une panoplie de molécules actives très précieuses pour prévenir et soigner. Leurs vertus thérapeutiques ont permis de mettre au point bon nombre de médicaments. La connaissance des plantes médicinales est un savoir à préserver et à transmettre pour permettre à chacun de prendre soin de sa santé.

Une exposition pédagogique pour découvrir le pouvoir de ces plantes aux mille vertus ! .

Pôle culturel, cour Athic

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 18 20 mediatheque@obernai.fr

English :

Knowledge of medicinal plants is a skill that must be preserved and passed on, and this educational exhibition is designed to help everyone take care of their health!

German :

Die Kenntnis von Heilpflanzen ist ein Wissen, das es zu bewahren und weiterzugeben gilt. Eine pädagogische Ausstellung, die es jedem ermöglicht, sich um seine Gesundheit zu kümmern!

Italiano :

La conoscenza delle piante medicinali è un’abilità che deve essere preservata e tramandata, e questa mostra educativa è pensata per aiutare tutti a prendersi cura della propria salute!

Espanol :

El conocimiento de las plantas medicinales es una habilidad que debe preservarse y transmitirse, y esta exposición educativa está diseñada para ayudar a todos a cuidar de su salud

L’événement Exposition Plantes aux mille vertus Obernai a été mis à jour le 2025-05-07 par Office de tourisme d’Obernai