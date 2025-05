Exposition Plantes médicinales – Maison du patrimoine Remoray-Boujeons, 1 juin 2025 14:00, Remoray-Boujeons.

Exposition Plantes médicinales Maison du patrimoine Remoray-Boujeons

Venez découvrir un petit paradis, où fleurs, légumes et plantes médicinales déploient leurs odeurs et leurs couleurs pour la plus grande joie des insectes pollinisateurs. Nous échangerons des trucs de jardiniers, nous parlerons des influences de la lune, des plantes compagnes, des bienfaits des plantes médicinales…

Exposition ouverte les jours d’ouvertures de la Maison du Patrimoine, du mercredi au dimanche. .

Maison du patrimoine 9 Place de la Mairie

Remoray-Boujeons 25160 Doubs

