Exposition Plants and People – au Musée d’arts de Nantes Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-23 11:00 – 19:00

Gratuit : non 9 € / 4 € / Gratuit 9 € / 4 € / GratuitGratuit pour tous : tous les jeudis de 19h à 21h et le 1er dimanche du mois Sur réservation :https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/expositions/plants-and-people/ou à l’accueil-billetterie du musée Tout public

Née d’un souhait de renouveler les collaborations historiques entre leurs collections, le Musée d’arts de Nantes et le Frac Pays de la Loire conçoivent ensemble une exposition croisée qui prend corps dans les deux institutions. Intitulée « Plants and People », elle met en regard des œuvres historiques et contemporaines — photographies, dessins, sculptures, peintures — explorant la place du vivant dans notre rapport au monde. Elle envisage deux approches complémentaires : le végétal au Musée d’arts de Nantes et l’animal au Frac à Carquefou. Cette collaboration, entre les deux institutions, qui prend tout son sens dans un contexte où les équilibres culturels demeurent fragiles, témoigne aussi de l’engagement constant de Nantes à soutenir les acteurs artistiques du territoire et à encourager des propositions accessibles à tous les publics. Plus d’informations sur l’exposition sur museedartsdenantes.nantesmetropole.fr Exposition du 30 janvier 2026 au 3 janvier 2027 :Tous les jours sauf le mardi de 11h à 19h – Nocturne jusqu’à 21h le jeudiEn juillet et août : Ouverture dès 10h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/expositions/plants-and-people/



