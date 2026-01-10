Exposition Plants & People – au Frac Frac des Pays de la Loire – Carquefou Carquefou

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-25 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

« Plants and People » met en dialogue des œuvres issues des collections respectives du Frac des Pays de la Loire et du musée d’arts de Nantes, photographies, dessins, sculptures, peintures, d’époques et d’artistes différents (Max Ernst, Giuseppe Penone, Gina Pane, Jean-Baptiste Ganne, Elena Botherus…). Ce croisement de regards sonde les notions de conservation et de préservation, fondamentales aux musées, en s’appuyant sur la métaphore du végétal. Ce fil conducteur trouve une résonance particulière dans l’œuvre de l’artiste ukrainienne Alevtina Kakhidze, « Invasions ». Ce récit autobiographique en dessins établit un parallèle subtil entre la prolifération des plantes invasives et les logiques de conquête humaine, et rend visible l’indicible ; notamment le traumatisme de la guerre.Plaidoyer poétique et pacifique, « Plants and People » rassemble des œuvres qui saisissent la relation entre les plantes et les personnes, révélant tensions invisibles, résistance du fragile, équilibre précaire du vivant et désir de préserver ce qui, peut-être, est voué à disparaître. Exposition du 30 janvier au 26 avril 2026 :mercredi au dimanche de 14h à 18hVernissage « Trap, Rita Lira » – performance / Festival Trajectoires le 1/2/26 à 16h Exposition dans deux lieux : au Frac à Carquefou et au Musée d’arts de Nantes, salle 21, espace laboratoire des collections, située dans les galeries du premier étage du musée.

Frac des Pays de la Loire – Carquefou Carquefou 44470

