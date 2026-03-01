Exposition « Play Blue » – Alex Besikian Galerie Le Petit Prieuré Paris
Exposition « Play Blue » – Alex Besikian Galerie Le Petit Prieuré Paris vendredi 27 mars 2026.
« Play Blue » – exposition de Dessin Contemporain
par Alex Besikian
Galerie Le Petit Prieuré – 5, rue du Grand Prieuré 75011 Paris
M: Oberkampf (5) / Filles du Calvaire (8)
Vernissage le samedi 28 mars de 15:00 à 20:00
Né en 1987, Alex Besikian
sort diplômé de l’École nationale des beaux-arts de Paris en 2012.
À cette époque, il a déjà fondé le label Akromégalie Records, participé
à un album et un maxi single du groupe Kalhex, et commencé à enregistrer
en solo sous le pseudo Lex (de Kalhex).
Et puis, Alex Besikian dessine. Il échantillonne des photographies, des images de films, des éléments
observés, des affiches publicitaires, des emballages, des bandes
dessinées. Il les découpe, les assemble et les réinterprète à la mine
de plomb, à l’encre ou aux crayons de couleur.
De la sorte, Besikian
improvise des courts-circuits où pulsent à grande vitesse souvenirs,
gros plans, trames d’impression, plantes vertes, vide, détails, noir,
choses vues, vertiges, cinéma, architectures, plein soleil,
typographies, formes, reflets, design, caractères japonais, tracés
régulateurs, carrosseries de bagnoles, lignes électriques, pop culture.
C’est du collage, c’est du montage : ça claque, ça vibre, pas forcément
fort mais longtemps, par décharges d’intensités, par brusques secousses
auxquelles rien n’habitue.
— Editions Matière
Nouvelle exposition de dessin « Play Blue » par Alex Besikian à la Galerie Le Petit Prieuré (Paris 11)
Du 27 au 29 mars 2026 / Vernissage le 28.03 à 15:00
Du vendredi 27 mars 2026 au dimanche 29 mars 2026 :
dimanche
de 11h00 à 19h00
vendredi, samedi
de 10h00 à 20h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-27T11:00:00+01:00
fin : 2026-03-29T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-03-27T10:00:00+02:00_2026-03-27T20:00:00+02:00;2026-03-28T10:00:00+02:00_2026-03-28T20:00:00+02:00;2026-03-29T11:00:00+02:00_2026-03-29T19:00:00+02:00
Galerie Le Petit Prieuré 5, rue du Grand Prieuré 75011 Paris
Afficher la carte du lieu Galerie Le Petit Prieuré et trouvez le meilleur itinéraire