Exposition « Play Blue » – Alex Besikian Galerie Le Petit Prieuré Paris

« Play Blue » – exposition de Dessin Contemporain

par Alex Besikian

Galerie Le Petit Prieuré – 5, rue du Grand Prieuré 75011 Paris

M: Oberkampf (5) / Filles du Calvaire (8)

Vernissage le samedi 28 mars de 15:00 à 20:00

Né en 1987, Alex Besikian

sort diplômé de l’École nationale des beaux-arts de Paris en 2012.

À cette époque, il a déjà fondé le label Akromégalie Records, participé

à un album et un maxi single du groupe Kalhex, et commencé à enregistrer

en solo sous le pseudo Lex (de Kalhex).

Et puis, Alex Besikian dessine. Il échantillonne des photographies, des images de films, des éléments

observés, des affiches publicitaires, des emballages, des bandes

dessinées. Il les découpe, les assemble et les réinterprète à la mine

de plomb, à l’encre ou aux crayons de couleur.



De la sorte, Besikian

improvise des courts-circuits où pulsent à grande vitesse souvenirs,

gros plans, trames d’impression, plantes vertes, vide, détails, noir,

choses vues, vertiges, cinéma, architectures, plein soleil,

typographies, formes, reflets, design, caractères japonais, tracés

régulateurs, carrosseries de bagnoles, lignes électriques, pop culture.

C’est du collage, c’est du montage : ça claque, ça vibre, pas forcément

fort mais longtemps, par décharges d’intensités, par brusques secousses

auxquelles rien n’habitue.

— Editions Matière

Du 27 au 29 mars 2026 / Vernissage le 28.03 à 15:00

Du vendredi 27 mars 2026 au dimanche 29 mars 2026 :

dimanche

de 11h00 à 19h00

vendredi, samedi

de 10h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Galerie Le Petit Prieuré 5, rue du Grand Prieuré 75011 Paris



