Exposition Playmobil Briques Gymnase municipal Arudy

Gymnase municipal Avenue des écoles Arudy Pyrénées-Atlantiques

L’exposition Playmobil briques organisée par l’association Crazy Toys, l’association Les vitrines d’Arudy et la Mairie d’Arudy est de retour à Arudy ! Avec au programme sur deux jours

Dioramas et nombreux exposants, stand de ventes avec pièces détachées, boîtes neuves et occasions, vintage. des animations et jeux gratuits Aires de jeux Playmobil et Lego, Concours Legomaster, Jeu de trouvaille, Mascotte, Jeux de société, Tombola, …

Petite restauration et buvette. Un week-end de folie Playmobil, Lego et briques vous attend ! .

Gymnase municipal Avenue des écoles Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lesvitrinesdarudy@gmail.com

