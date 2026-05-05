Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition Playmobil® Chroniques d’Estuaire Cordemais

Exposition Playmobil® Chroniques d’Estuaire Cordemais samedi 20 juin 2026.

Ville : 44360 Cordemais

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 27 septembre 2026

Tarif : 10 10

Cordemais

Exposition Playmobil® Chroniques d’Estuaire

Cordemais Loire-Atlantique

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-06-20

L’aventure continue ! Cette saison, les célèbres figurines Playmobil® envahissent TOUT le centre de découverte. Laissez-vous embarquer pour une exposition ludique et immersive pleine de surprises…   .

Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 67 04 80 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition Playmobil® Chroniques d’Estuaire Cordemais a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay

À voir aussi à Cordemais (Loire-Atlantique)