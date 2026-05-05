Exposition Playmobil® Chroniques d’Estuaire Cordemais
Exposition Playmobil® Chroniques d’Estuaire Cordemais samedi 20 juin 2026.
Cordemais
Exposition Playmobil® Chroniques d’Estuaire
Cordemais Loire-Atlantique
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-06-20
L’aventure continue ! Cette saison, les célèbres figurines Playmobil® envahissent TOUT le centre de découverte. Laissez-vous embarquer pour une exposition ludique et immersive pleine de surprises… .
Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 67 04 80
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English :
L’événement Exposition Playmobil® Chroniques d’Estuaire Cordemais a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay
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