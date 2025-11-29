Exposition Playmobil Sedan

Exposition Playmobil

Château fort Sedan Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-02-14

Au fil des ans, les expositions Playmobil® du Château fort sont devenues un véritable incontournable pour les familles et les passionnés. Dans un décor patrimonial unique, les célèbres figurines prennent vie à travers des mises en scène spectaculaires qui réinventent chaque fois l’univers du château et des légendes ardennaises.Parcours thématiques, scènes XXL et vitrines minutieusement détaillées invitent petits et grands à plonger dans un monde miniature où l’histoire, l’imaginaire et le jeu se rencontrent. Souvent accompagnée d’un jeu de piste spécialement conçu pour stimuler l’observation et l’esprit d’enquête, la visite se transforme en véritable aventure ludique.Des animations complémentaires — ateliers créatifs, espaces de jeux, projections ou collections spéciales — viennent enrichir l’expérience pour offrir un moment convivial à partager en famille.À chaque nouvelle édition, le Château fort renouvelle ce rendez-vous attendu, mêlant patrimoine et univers Playmobil® pour faire briller les yeux des visiteurs, quel que soit leur âge.

.

Château fort Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 29 98 80

English :

Over the years, Playmobil® exhibitions at the Château Fort have become a must for families and enthusiasts alike. In a unique heritage setting, the famous figurines come to life in spectacular stagings, each time reinventing the world of the castle and Ardennes legends. Theme trails, XXL scenes and meticulously detailed display cases invite young and old to plunge into a miniature world where history, imagination and play meet. Complementary activities creative workshops, play areas, screenings or special collections enrich the experience, offering a convivial moment to share with the whole family.With each new edition, the Château Fort renews this eagerly-awaited event, combining heritage and the Playmobil® universe to make the eyes of visitors shine, whatever their age.

L’événement Exposition Playmobil Sedan a été mis à jour le 2025-11-28 par Ardennes Tourisme