Exposition Playmobils en Baie de Somme Noyelles-sur-Mer

Exposition Playmobils en Baie de Somme

La Gare Noyelles-sur-Mer Somme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-18

Du 18 au 22 avril 2026, à Noyelles-sur-Mer, la Fête de la Vapeur 2026 inaugure un nouvel événement grand public le Festival Playmobil, un rendez-vous incontournable pour les familles, les enfants et les amateurs d’univers miniatures, organisé par le Chemin de Fer de la Baie de Somme (CFBS).

Installé sous chapiteau, en gare de Noyelles-sur-Mer, ce festival s’inscrit dans le programme du Festival Off de la Fête de la Vapeur et propose une immersion ludique, créative et pédagogique autour du train, du voyage et de l’imaginaire. Un festival Playmobil® unique en Baie de Somme

Ce Festival propose une dizaine de dioramas spectaculaires, réalisés avec une grande richesse de détails, mettant en scène des univers variés autour de la thématique centrale ferroviaire. Les visiteurs pourront découvrir notamment La Baie de Somme et son train, un univers western, Paris à la Belle Époque, un univers cinéma, les plages du Débarquement… Chaque diorama raconte une histoire accessible à tous les publics, mêlant découverte, imagination et transmission.

Des animations et jeux pour les enfants Pensé comme un événement 100 % familial, le Festival Playmobil® propose de nombreux espaces de jeux et d’animations adaptés aux enfants de tous âges.

– Jeux Playmobil® et activités ludiques Coloriages, Jeux d’adresse, Jeu de l’oie, Jeu de football, Karting avec dés…

– Jeux autour du train et du voyage Jeux de société, Puzzles, Espace ludothèque dédié à l’univers ferroviaire

– Un espace créatif libre Un vaste espace est dédié au jeu libre et à l’imaginaire, avec de grandes caisses remplies de trains en bois et de figurines Playmobil®, permettant aux enfants d’inventer leurs propres histoires et réseaux ferroviaires.

Films d’animation et moments de détente Tout au long de la journée, des films d’animation sont projetés afin d’offrir des temps calmes et conviviaux, parfaitement adaptés aux plus jeunes. Ces projections complètent les animations et permettent aux familles d’alterner entre activités dynamiques et moments de repos. Animation vapeur vive en extérieur (Accès gratuit) Chaque après-midi, le Festival Playmobil® propose une animation vapeur vive en extérieur, particulièrement appréciée des enfants comme des parents! De 13h30 à 17h30, les visiteurs pourront découvrir le fonctionnement de locomotives à vapeur vive, véritables modèles réduits en état de marche. Ces machines miniatures, animées par de la vapeur réelle, circulent en plein air et offrent une approche concrète, ludique et pédagogique du monde ferroviaire.

Informations pratiques

Tarifs 4 € à partir de 4 ans Lieu Chapiteau Gare de Noyelles-sur-Mer

Horaires de 10h à 18h00

La Gare Noyelles-sur-Mer 80860 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 96 96

English :

From April 18 to 22, 2026, in Noyelles-sur-Mer, the Fête de la Vapeur 2026 inaugurates a new event for the general public: the Playmobil Festival, a not-to-be-missed event for families, children and fans of miniature worlds, organized by the Chemin de Fer de la Baie de Somme (CFBS).

Set up under a big top at Noyelles-sur-Mer station, this festival is part of the Fête de la Vapeur?s Festival Off program, and offers a fun, creative and educational immersion in the world of trains, travel and the imaginary. A unique Playmobil® festival in the Baie de Somme

This Festival features a dozen spectacular dioramas, created with a wealth of detail, showcasing a variety of worlds around the central railway theme. Visitors can discover The Baie de Somme and its train, a western world, Paris in the Belle Époque, a cinema world, the D-Day landing beaches… Each diorama tells a story accessible to all audiences, combining discovery, imagination and transmission.

Activities and games for children Designed as a 100% family event, the Playmobil® Festival offers a wide range of games and activities for children of all ages.

– Playmobil® games and fun activities: coloring, games of skill, goose game, soccer game, go-karting with dice…

– Train and travel games: board games, puzzles, railway games library

– Free creative space: A vast area is dedicated to free play and imagination, with large crates filled with wooden trains and Playmobil® figurines, enabling children to invent their own railway stories and networks.

Animated films and moments of relaxation Throughout the day, animated films are shown to provide calm and convivial moments, perfectly suited to the youngest visitors. These screenings complement the entertainment and allow families to alternate between dynamic activities and moments of relaxation. Outdoor live steam animation (Free access) Every afternoon, the Playmobil® Festival offers an outdoor live steam animation, particularly popular with children and parents alike! From 1:30 to 5:30 pm, visitors can discover how live steam locomotives, real working scale models, work. These miniature machines, powered by real steam, run in the open air and offer a hands-on, fun and educational approach to the world of railways.

Practical information

Price: 4? for children aged 4 and over Place: Chapiteau ? Noyelles-sur-Mer railway station

Opening hours: 10am to 6pm

L’événement Exposition Playmobils en Baie de Somme Noyelles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre