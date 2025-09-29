Exposition Plélo

Exposition Plélo lundi 29 septembre 2025.

Exposition

Plélo Côtes-d’Armor

Dans le cadre du Contrat Départemental de Lecture Itinérance, la médiathèque de Plélo accueille l’exposition « Les Visites » des sœurs Ravilly.

« Anouk, 10 ans, fabrique un carnet pour l’offrir à son grand-père, 79 ans désormais en Ehpad. Au fil de son inspiration et des pages, elle dépose les empreintes

de leurs index, inventorie sa collection d’objets insolites, dessine le plan de la chambre de son grand-père sans oublier le lit électrique et la réserve de bisous -, dresse une liste de ce qu’elle aime faire avec lui et de leurs secrets… Cet objet intime,

à mi-chemin entre livre d’artiste et album, rassemble les fragments d’une relation entre deux êtres, deux générations, et dévoile l’attention complice que cette petite fille porte à cet homme vieillissant. Parcourue d’une poésie quotidienne, cette histoire singulière aborde avec délicatesse la question du Temps. »

Les Sœurs Ravilly (Elisa Le Merrer et Isabelle Vaillant) mettent en scène leur album Pour toi (éditions hélium, 2024) à travers différents panneaux. Elles animeront un atelier Arts plastique et écriture lors des vacances de la Toussaint.

Aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .

Plélo 22170 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 50 34

