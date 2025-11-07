Exposition Plisser le monde BP 40287 Angoulême
Exposition Plisser le monde
BP 40287 Avenue des Maréchaux Angoulême Charente
Début : Vendredi 2025-11-07
fin : 2025-11-14
2025-11-07
Une expositions d'œuvres et installations de Sarah Saint-Pol, dans les caves du théâtre d'Angoulême. Vernissage le 7 octobre à 18h.
BP 40287 Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org
English :
An exhibition of works and installations by Sarah Saint-Pol, in the cellars of the Angoulême theater. Opening on October 7 at 6pm.
German :
Eine Ausstellung mit Werken und Installationen von Sarah Saint-Pol in den Kellern des Theaters von Angoulême. Vernissage am 7. Oktober um 18 Uhr.
Italiano :
Mostra di opere e installazioni di Sarah Saint-Pol, nelle cantine del teatro di Angoulême. Inaugurazione il 7 ottobre alle 18.00.
Espanol :
Exposición de obras e instalaciones de Sarah Saint-Pol, en los sótanos del teatro de Angulema. Inauguración el 7 de octubre a las 18.00 h.
