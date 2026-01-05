Exposition Pluie d’images -Club photo de l’Amicale laïque de Loperhet Médiathèque des Quatre- Moulins Brest

Exposition Pluie d’images -Club photo de l’Amicale laïque de Loperhet

A l’heure bleue , instant suspendu entre le jour et la nuit, moment à la fois poétique et mystérieux où le ciel prend des teintes profondes de bleu. Les rues s’éclairent doucement, les ombres s’allongent, et les silhouettes deviennent floues, presque fantomatiques. Le monde semble ralenti, presque figé dans le silence. Les lumières de l’heure bleue sont d’une beauté rare, à la fois discrètes et envoûtantes. Elles transforment le paysage en tableau vivant, où la lumière naturelle décroissante rencontre les premières lueurs artificielles de la nuit.

Club Photo de l’Amicale laïque de Loperhet Exposition extérieure devant la médiathèque.

Vernissage déambulatoire le samedi 7 février, 10h30 Mairie des Quatre Moulins, 11H médiathèque , 11h30, local du collectif Pluie d’images (204 rue Anatole France).

Tout public

Gratuit

Selon les horaires d’ouverture de la médiathèque .

Médiathèque des Quatre- Moulins 186 Rue Anatole France Brest 29200 Finistère Bretagne

