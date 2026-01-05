Exposition Pluie d’images -Exposition Brest by night de Frédéric Grolhier Médiathèque des Capucins Brest

Exposition Pluie d’images -Exposition Brest by night de Frédéric Grolhier

Médiathèque des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-01-17

Frédéric Grolhier On aura tout entendu sur Brest et sa soi-disant mocheté . Moi qui n’en suis pas originaire, je la trouve très belle et particulièrement la nuit. Je dirai même, belle et inspirante. Un décor de cinéma avec son port, ses escaliers, ses ponts, sa gare, ses lieux emblématiques ou pas… Cette série de photos a débuté en 2017. C’était une récréation, un jeu. Arpenter les rues sans le flot des voitures et des passants. Explorer la ville habillée de lumière. Et lorsque j’ai commencé à partager le fruit de ces errances nocturnes sur les réseaux sociaux, je me suis instantanément rendu compte que les Brestois y étaient très sensibles.

Informations pratiques

Tout public

Gratuit

Selon les horaires d’ouverture de la médiathèque .

Médiathèque des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne

