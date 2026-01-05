Exposition Pluie d’images -Exposition Fantomatique de Antonio Martins Place Vinet Brest

Exposition Pluie d’images -Exposition Fantomatique de Antonio Martins

Place Vinet Médiathèque de St Marc Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-01-17

Des souvenirs d’enfance sont le point de départ de cette exposition. Les anciens racontaient autour d’un feu de bois des histoires de fantômes, loup garous et autres entités de la nuit faisant naître des Tulpas qui semblaient prendre forme sous les ondulations des ombres créées par la lumière de la lampe à pétrole.

Informations pratiques

Tout public

Gratuit

Selon les horaires d’ouverture de la médiathèque .

Place Vinet Médiathèque de St Marc Brest 29200 Finistère Bretagne

