Exposition Pluie d’images Médiathèque de Lambézellec Médiathèque de Lambezellec Brest

Médiathèque de Lambezellec 8, rue Pierre Corre Brest Finistère
Début : 2026-01-17
fin : 2026-02-28
2026-01-17
Un ciel rempli de pix’ailes, un paysage entre ombres et lumières, une mer aux flots brillants en noir et blanc, tout nous pousse à la rêverie et à l’imagination éveillée. Venez découvrir l’exposition du club photo du Foyer Laïque de Bourg-Blanc.
Informations pratiques
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Tout public
Gratuit .
