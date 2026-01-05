Exposition Pluie d’images Médiathèque de Lambézellec Médiathèque de Lambezellec Brest

Exposition Pluie d’images Médiathèque de Lambézellec

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-01-17

Un ciel rempli de pix’ailes, un paysage entre ombres et lumières, une mer aux flots brillants en noir et blanc, tout nous pousse à la rêverie et à l’imagination éveillée. Venez découvrir l’exposition du club photo du Foyer Laïque de Bourg-Blanc.

Informations pratiques

Aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Tout public

Gratuit .

Médiathèque de Lambezellec 8, rue Pierre Corre Brest 29200 Finistère Bretagne

