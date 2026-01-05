Exposition Pluie d’images -Photo club de Saint Renan Kêr an noz Médiathèque Jo Fourn Brest

Exposition Pluie d’images -Photo club de Saint Renan Kêr an noz

Médiathèque Jo Fourn 9, rue Sisley Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-01-17

La nuit, mystérieuse et magique, nous envoûte, nous calme et parfois nous effraie. La tranquillité des dormeurs voisine avec la joie de la fête. La ville nocturne est faite de contrastes. Elle voit s’opposer le repos et la frénésie, les bruits et le calme, l’obscurité et la lumière. Mais la ville nocturne n’est pas pour tous un cadre de repos ou de loisirs soignants, ouvriers, chauffeurs, artisans et créateurs, … vivent leur nuit urbaine dans le travail. Et d’autres encore porteront leurs errances dans les ombres et le brouillard de rues quasi désertes. En ville, l’ombre est le plus souvent vaincue par la lumière artificielle. Les éclairages publics, les vitrines, les fenêtres illuminées, les phares de voitures, face à l’obscurité, modèlent des paysages inhabituels et révèlent des architectures originales. Les zones péri-urbaines, avec leurs établissements industriels, leurs hangars, leurs terrains vagues ou leurs parcs arborés, offrent une variété de clairs-obscurs qui véhiculent aussi bien poésie qu’inquiétude. La réalisation collective de ce projet vise à restituer ces divers aspects de la vie et des ambiances nocturnes de la ville.

Informations pratiques

Tout public

Gratuit

Selon les horaires d’ouverture de la médiathèque .

